Prezent dla graczy Forza Motorsport. Odbierz kosmicznie szybki samochód za darmo

Czy są na sali fani gier wyścigowych? Jeżeli tak, to mam dla was dobre wieści. Microsoft postanowił sprawić nam świetny prezent do gry Forza Motorsport. Już teraz możecie odebrać zupełnie za darmo nowe, superszybkie auto. To pojazd z charakterystycznym bykiem w logotypie. Jesteście zainteresowani?