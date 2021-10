Jeśli czekasz na Forza Horizon 5, masz się z czego cieszyć

Przynoszę fantastyczne wieści dla osób czekających na Forza Horizon 5. Twórcy potwierdzili, że gra jest w złocie, czyli została oficjalnie ukończona.

Ogłoszono to na głównej stronie całej serii Forza. Tytuł zmierza do sklepów, a twórcy wprowadzają ostatnie szlify przed premierą, którą zaplanowano na 9 listopada. Data ta z całą pewnością nie ulegnie już zmianie.

Fani Forza, osiągnęliśmy ważny kamień milowy na drodze do Forza Horizon 5 – gra jest w złocie! Oznacza to, że jest teraz gotowa do tłoczenia płyt i ostatecznego przygotowania do wydania cyfrowego. Jest to moment, który reprezentuje niesamowite osiągnięcia wszystkich, którzy pracowali nad grą.

– czytamy na stronie serii