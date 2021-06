Forza Horizon przeszła imponującą ewolucję. Porównano FH5 ze starszą odsłoną

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Forza Horizon 5 wygląda niesamowicie. Nowa odsłona serii pokazuje, jak długą drogę przeszła cała marka przez ostatnie lata.

Zapowiedź nowej Forzy Horizon spadła na fanów serii jak grom z jasnego nieba. Po paru miesiącach niepewności, otrzymaliśmy spory pokaz gry i datę premiery. Co więcej, Microsoft pochwalił się nawet technologią wykorzystaną przy produkcji gry. Fotogrametria robi robotę i gra wygląda prześlicznie na nowej generacji konsol.

Jak to zwykle bywa przy zapowiedziach oczekiwanych kontynuacji, tak i tym razem gracze porównali Forza Horizon 5 ze starszą odsłoną serii. O dziwo, nie z Forza Horizon 4, a z trójką. W sieci pojawił się filmik prezentujący podobne samochody przemierzające również prawie bliźniacze lokacje z obu gier. Oczywiście nie są to identyczne miejscówki, ale nadal przyzwoicie nadają się do takiego porównania.

Przeskok graficzny między dwiema częściami Forza Horizon jest ogromny. FH5 prezentuje dużo ładniejsza odświetlenie, nieporównywalnie wręcz lepsze tekstury i gęstszą roślinność. Dodatkowo warto wyróżnić bardziej dopieszczone modele pojazdów.

Można właściwie powiedzieć, że porównanie pokazuje w pewien sposób sześć lat ewolucji grafiki w grach wideo. Nowa generacja konsol przyniosła deweloperom wiele ciekawych możliwości, co widać już na samym początku generacji. Ciekawe, co przyniosą nam kolejne lata panowania Xbox Series X i PlayStation 5.

Poniżej znajdziecie materiał z porównaniem obu gier od Cycu1.