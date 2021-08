Sportowa Toyota i wiele więcej na nowym gameplay’u z Forza Horizon 5. Kilkanaście minut na silniku gry

Twórcy Forza Horizon 5 już piąty raz przystąpili do pokazu Let’s ¡Go!, gdzie tym razem zaprezentowano w akcji jeszcze więcej szczegółów na temat samej rozgrywki.

Podczas dzisiejszej edycji dowiedzieliśmy się masy nowych informacji. Deweloperzy na początek pokazali samochód Toyota Supra GR (2020), którym następnie przemierzyli pustynię porośniętą masą roślinności. Była to świetna okazja, by zobaczyć, jak wygląda silnik fizyczny produkcji. Kaktusy, krzewy, a nawet płoty latały wszędzie wokół, co na pewno można zaliczyć do satysfakcjonujących widoków. Nie jestem jednak zadowolony z tego, jak zachowują się słupy podczas wyścigów – te ścinane są, jakby były wykonane z kartonu, a nie z twardego drewna lub betonu.

Twórcy pokazali też, jak wielka jest mapa Meksyku w Forza Horizon 5. Ogrom lokacji, masa tras i różnorodność terenu tylko świądczą o tym, z jak wielkim rozmachem jest tworzona kolejna odsłona tego samochodowego cyklu. Miłym akcentem jest fakt, że i w tej części pojawi się jeżdżąca po mapie kolej.

Na sam koniec zaprezentowano jeszcze gorący trailer, który zaczyna się około 33:30. Warto zaznaczyć, że każde ujęcie z niego nagrano na silniku gry. Piękne krajobrazy i samochody tylko sprawiają, że jeszcze bardziej chcę sięgnąć po tę produkcję. Na szczęście w dniu swojej premiery (5 listopada) zadebiutuje w Xbox Game Pass.

Być może przegapiliście ostatni nasz artykuł z gameplayem z FH5. Jeśli tak, zachęcam zajrzeć tutaj. Gwarantuję Wam, że drift wśród azteckich piramid na pewno się Wam spodoba.