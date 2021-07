Świat Forza Horizon 5 jest prześliczny i różnorodny. Oto nowy gameplay i zrzuty ekranu

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawiły się nowiutkie zrzuty ekranu i gameplay z Forza Horizon 5. Microsoft udostępnił też informacje o obecnych w grze biomach.

Nowa Forza Horizon zapowiada się bardzo przyzwoicie. Nie uświadczymy w niej co prawda wielkiej rewolucji w serii, ale czy jest ona potrzebna? Raczej nie – to wciąż ta sama, sprawdzona, bardzo dobra i ciepło przyjmowana przez graczy formuła. Niemniej FH5 pokusi się o znaczne ulepszenie oprawy i przeniesie cykl na nową generację konsol.

Microsoft postanowił przedstawić graczom obecne w grze lokacje. Świat Forza Horizon 5 będzie bardzo różnorodny. Wirtualny Meksyk zaoferuje następujące biomy:

Canyon

Tropical Coast

Farmland

Arid Hills

Jungle

Living Desert

Rocky Coast

Sand Desert

Swamp

Urban City of Guanajuato

Jest w czym wybierać i jeśli Waszym ulubionym elementem gry jest zwiedzanie świata w swoim pojeździe, raczej nie będziecie się nudzić. Oczywiście wszystkie lokacje zostaną wypełnione aktywnościami pobocznymi.

Microsoft udostępnił również parę nowych zrzutów ekranu oraz gameplay. Prezentują one wybrane miejscówki. Możemy być pewni, że Forza Horizon 5 nie rozczaruje nas przynajmniej pod względem oprawy. To jednak nic nowego, bowiem nawet starsze odsłony serii wyglądają do dziś bardzo dobrze.