Fortnite sezon 6 z wieloma nowościami. Lara Croft i Neymar gotowi do walki

Fortnite sezon 6 doczekał się oficjalnej zapowiedzi. Poznaliśmy motyw przewodni, nadchodzące skórki i niektóre nowości zmierzające do gry.

Parę dni temu Epic uraczył nas pierwszym teaserem nowego sezonu w Fortnite. W końcu wydawca podzielił się pełną zapowiedzią i wiemy, jakie nowości trafią do diabelnie popularnego battle-royale.

Fortnite sezon 6 z prehistorycznym motywem przewodnim

Motywem nowego sezony jest prehistoria. Tajemniczy impuls wyeliminował technologię obecną w lokacji zmagań graczy i całkowicie odmienił wyspę. Zmianie uległa cała mapa i wygląda ona zgoła inaczej.

Co więcej, nietypowe okoliczności wymagają pokrętnych rozwiązań. Od teraz gracze mogą dowolnie wytwarzać bronie przy pomocy zdobywanych dzięki polowaniom i lootowaniu przedmiotom. Możemy stworzyć między innymi pierwotny karabin, łuki mechaniczne i płomieniste lub rewolwer.

Na wyspie pojawiły się też specjalne zwierzęta. Gracze nie tylko na nie zapolują, ale także oswoją. Epic zapowiedział przy okazji, że za jakiś czas do gry trafią kolejni przedstawiciele lokalnej fauny. Niektórzy z nich mają być wyjątkowo groźni.

Dodatkowo nieco zmienił się sposób zbierania ekwipunku. Od teraz rzadsze przedmioty znajdziemy w specjalnych bunkrach. W miarę postępu sezonu pojawi się jeszcze więcej broni i ulepszeń. Poniżej możecie obejrzeć obiecany przez Epic Games, krótki zwiastun fabularny nowego sezonu.

Nowe skórki w Fortnite sezon 6. Powitajcie Larę Croft i Neymara

Oczywiście na zmianach w rozgrywce się nie kończy. Wraz z kolejnym sezonem do gry trafia masa świeżych skórek. Możemy zgarnąć je przy pomocy przepustki sezonowej, która zagwarantuje nam zwrot 1500 V-Dolców poprzez rozgrywkę.

Tak prezentuje się lista postaci, których skórki zobaczymy w grze:

Agent Jones

Lara Croft

Tarana

Raz

Gdak

Raven

Skrytobójczyni z iglicy

Neymar

Dokładnie tak, zapowiedziany niedawno Neymar faktycznie trafi do gry. Obecności piłkarza mogliśmy się spodziewać, ale wciąż nie ujrzeliśmy jego skórki w pełnej krasie. Na jej ujawnienie musimy poczekać, ale niepokazanie jej od razu sugeruje, że jej premiera odbędzie się wraz ze specjalnym eventem w grze.

Miłym zaskoczeniem jest też obecność skina Lary Croft. To bardzo ciekawa kolaboracja i ciekawe, czy Square Enix udostępni inne swoje marki na potrzeby skinów do Fortnite. Chyba nikt nie obraziłby się za zestaw nawiązujący chociażby do Final Fantasy VII, prawda?

Wszystkie nowe skiny możecie obejrzeć na stronie Epic Games w tym miejscu. Jest ich naprawdę sporo i zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie. Sezon 6 rozgrywek startuje już dziś.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.