Final Fantasy VII Remake 2 wykorzysta bardzo przyjemną nowość z Intergrade

Jeden z twórców Final Fantasy VII Remake 2 potwierdził, że do gry trafi mechanika z Intergrade. Deweloper chwali ciekawą nowość.

Ponowne odświeżenie Final Fantasy VII to całkiem udany produkt. Niedługie, acz treściwe DLC dobrze współgra z aktualizacją oprawy na PS5 i taka mieszanka ucieszyła graczy.

Dodatkowo epizod Yuffie nazwany Intermission wprowadził też ciekawą nowość. W trakcie walki, gracz może wykonać atak łączony dwiema postaciami postaciami. Współreżyser FFVII Remake, Naoki Hamaguchi, potwierdził, że mechanika ta najpewniej trafi do Final Fantasy VII Remake 2.

Z tej perspektywy jestem raczej zadowolony z ostatecznej formy, w której strategiczny element walki opartej na dowodzeniu z oryginału współistnieje ze zorientowaną na akcję bitwą w czasie rzeczywistym. Dodatkowo w „Intermission” wprowadzono kolejny element: kombosy, w których Yuffie i Sonon łączą siły… co daje zupełnie inne odczucia w strategii walki. Chciałbym wykorzystać te i inne elementy, które wypróbowaliśmy w 'Intermission', w naszej następnej historii. – powiedział Naoki Hamaguchi w rozmowie z The Washington Post

Jeśli nowość z Intermission przypadła Wam do gustu, chyba macie powody do radości. Oczywiście nadal nie widzieliśmy kontynuacji remake’u w akcji, więc obecność mechaniki w grze nie jest niczym stuprocentowo pewnym. Oby Square Enix podzieliło się pokazem rozgrywki jak najszybciej. Czekamy na to już dość długo.