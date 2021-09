FIFA 22 z ekskluzywnymi doświadczeniami tylko na PS5

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Konsola PS5 niejednokrotnie w grach wideo jest w stanie zaoferować nieco pełniejsze doznania od pozostałych platform. Jest to związane z technologiami, które występują tylko na tym sprzęcie. Jak skorzysta dzięki temu FIFA 22?

FIFA 22 – to odczujecie tylko na PS5:

Pierwszym z dodatkowych „ficzerów” jest wykorzystanie haptycznych wibracji w kontrolerze DualSense. Nie będę ukrywał, że moją pierwszą myślą było, że pad tylko będzie wibrował przy kopaniu piłki. Jak się okazuje, twórcy mają znacznie więcej pomysłów na zaimplementowanie tego w grze.

W tym roku posunęliśmy się jeszcze dalej, dodając haptyczne sprzężenie zwrotne, które odtwarza uczucie uderzenia piłki w tył siatki – naśladując siłę uderzenia i napięcie siatki – aby pogłębić wrażenia ze zdobycia gola w grze FIFA 22. Kiedy więc wbijesz gola w górny róg zza pola karnego, aby zdobyć tytuł dla swojego zespołu Pro Clubs, poczujesz to w dłoniach, gdy tłum na trybunach wybuchnie, a na boisku rozpocznie się świętowanie. – informuje Jon Cole, Fifa Community Manager, na blogu PlayStation

Oczywiście to nie koniec specjalnych nowości, które odczują tylko gracze na konsoli PS5. Wsparto także adaptacyjne spusty, które również znalazły swoje zastosowanie w wielu sytuacjach.

Dzięki adaptacyjnym spustom DualSense odczujesz też efekty wytrzymałości, a zwiększony opór wyzwalacza utrudni Ci sprint w miarę upływu meczu – to coś, co dostosowaliśmy do gry FIFA 22. Dzięki haptycznemu sprzężeniu zwrotnemu i adaptacyjnym spustom w FIFA 22 poczujesz, jak gra toczy się na boisku, trzymając DualSense w dłoniach.

Wisienką na torcie jest też użycie dźwięku 3D, który pomoże Wam jeszcze bardziej wchłonąć się w mecz. Gracze podczas rozgrywki usłyszą nie tylko to, co się dzieje na samej murawie, ale przy specjalnych zbliżeniach także samych kibiców. Ci często będą wyposażeni w bębny i klaksony, co tylko dodaje poczucia realizmu.

DualSense to jeden z najmocniejszych plusów konsoli PS5. Dzięki niemu wiele gier właśnie na tym sprzęcie może zaoferować jeszcze pełniejsze doznania.