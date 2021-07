Jak nie Szpakowski, to kto? Komentator może nie wystąpić w FIFA 22

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

FIFA 22 może doczekać się zaskakującej zmiany w duecie polskich komentatorów. Doniesienia sugerują, że nie usłyszymy już głosu Dariusza Szpakowskiego.

Zapowiedź nowej odsłony serii gier FIFA to już tradycja. Electronic Arts na razie nie zaskoczyło nas niczym nowym i nawet gwiazda okładki pozostaje bez zmian. Jeśli jednak nowe doniesienia się potwierdzą, polskich graczy czeka nie lada zaskoczenie.

Youtuber Kartomania donosi, że Dariusz Szpakowski ma nie wystąpić w FIFA 22. Według jego źródeł, jest to już właściwie pewne. Całe wydarzenie rzekomo nawiązuje do plotek mówiących o nadchodzącym zakończeniu kariery legendarnego komentatora. Patrząc na ostatnie wydarzenia na scenie komentatorskiej, jest to dość prawdopodobne.

Szpakowskiego podobno zastąpi Tomasz Smokowski. Co ciekawe, decyzja o wprowadzeniu zmian w duecie komentatorów miała zapaść w ostatniej chwili. Kartomania podaje, że Smokowski zastąpi Szpakowskiego bardziej dosadnie, niż mogłoby się wydawać. Z uwagi na brak czasu, nowy komentator ma jedynie podłożyć swój głos pod kwestie starszego kolegi po fachu.

Za doniesieniami stoi fakt, że Tomasz Smokowski od dłuższego czasu współpracuje z EA Sports i jest ambasadorem serii FIFA. W dalszym ciągu pamiętajmy jednak, że powyższe informacje nadal są nieoficjalne i o ile Kartomania cieszy się dobrą reputacją w kwestii przecieków, nie należy obierać ich za pewnik. Polski oddział EA Sports na razie nie odniósł się do plotek, ale najpewniej w ciągu najbliższych tygodni wszystko stanie się jasne.