EA Play dołącza do Xbox Game Pass na PC. 60 nowych gier bez dodatkowych opłat!

Na PC dzięki Xbox Game Pass, będziecie mogli za darmo wypróbować 60 nowych gier w ramach EA Play. Znajdziecie tam prawdziwe perełki.

Poza komputerami, analogiczna oferta obowiązuje w odniesieniu do konsoli Microsoftu i usługi Xbox Game Pass Ultimate. Informacja o jutrzejszym udostępnieniu gier Electronic Arts, znalazła się na stronie Xbox Wire. Dostęp do gier EA w ramach usługi Xbox Game Pass, będą mieli wszyscy użytkownicy komputerów. Abonament Ultimate nie jest więc wymagany abonament Ultimate.

Aby móc skorzystać z nowej funkcjonalności, wymagane będzie połączenie konta Microsoft z profilem EA Play i ściągniecie aplikacji EA Desktop. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące dalszych kroków, zostały ujęte w praktycznym poradniku, przygotowanym w formie wideo.

Fuzja EA Play i Xbox Game Pass. Dlaczego tak długo czekaliśmy?

Na łamach naszego portalu pisaliśmy o przeciągającej się decyzji, dotyczącej połączenia usług Microsoftu i EA (zobacz więcej). Za ten stan najpewniej odpowiadały problemy techniczne związane z integracją obu systemów. Takie informacje przekazuje portal TheGamer (źródło), bazując na informacjach podanych na włoskiej stronie Aggiornamenti Lumia. W grudniu 2020 roku tłumaczono się z opóźnień w następujący sposób:

Kiedy pierwotnie mieliśmy pisać ten post, aby zapowiedzieć dostępność EA Play w Game Pass, wyglądał on nieco inaczej. Niestety, to, co było postem celebracyjnym, zmieniło się w taki, który prosi o chwilkę cierpliwości: podjęliśmy decyzję o opóźnieniu EA Play na PC w ramach Game Pass na PC i Ultimate do 2021 roku.

Nawiązaliśmy współpracę z Electronic Arts, ponieważ tak samo jak my są zafascynowani pomocą ludziom i społeczności w odkrywaniu świetnych gier i wiedzieliśmy, że zdołamy dostarczyć świetne doświadczenie dla naszych członków dzięki współpracy. Aby to osiągnąć, potrzebujemy jeszcze trochę czasu.

Ogłoszenie Xbox

Dzięki fuzji zyskamy dostęp do takich hitów jak: Star Wars Jedi: Upadły zakon, Battlefield V, Need for Speed Heat, FIFA 20, A Way Out czy Rocket Arena. Dodatkowo najnowsze tytuły, będziemy mogli przetestować nawet przez 10 godzin. W rezultacie gdy kupicie pełną wersję, nie utracicie dotychczasowego progresu.

Co ciekawe wykorzystując smartfona z systemem Android, zyskamy dostęp do siedmiu tytułów. Wszystko to dzięki testowanej funkcji Xbox Cloud Gaming.

Wspomniane gry to:

The Sims 4

Madden NFL 20

Unravel 2

Dragon Age: Inkwizycja

Mirror’s Edge Catalyst

Mass Effect: Andromeda

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2

Jak widać opłacanie niezbyt wysokiego abonamentu, zagwarantuje dostęp do wielu świetnych tytułów. Nie ma znaczenia czy jesteście posiadaczami PC czy też konsoli.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.