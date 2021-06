Far Cry 6 nie zostawi graczy z niczym po przejściu głównej fabuły

Deweloper Far Cry 6 poinformował w wywiadzie, że gra zaoferuje zawartość, którą nacieszymy się po przejściu głównego wątku fabularnego. Ucieszy to szczególnie posiadaczy poprzednich części, ponieważ wcześniej seria nie oferowała wtedy nic poza misjami pobocznymi.

W sieci odnaleźliśmy wywiad z Davidem Grivelem, który został przeprowadzony na łamach kanału JorRaptor serwisu YouTube. David jest lead game designerem Far Cry 6 i udzielił odpowiedzi na kilka pytań o formułę gry. Jak się okazuje, produkcja będzie miała nam „coś jeszcze” do zaoferowania po przejściu jej głównego wątku.

Ciężko stwierdzić, czym będzie to „coś jeszcze”, jednakże możemy się domyślić, że chodzi o najpewniej etap gry, który pokaże nam świat po obaleniu dyktatury panującej w tamtejszych realiach. Oczywiście niekoniecznie tak musi skończyć się ten wątek fabularny, jednakże jest to w zasadzie pierwsze skojarzenie, które przychodzi mi na myśl.

Grivel dodał, że więcej o tym powinniśmy usłyszeć podczas zbliżającego się E3. Ubisoft przygotował swój własny pokaz, podczas którego przedstawi nam zapowiedzi nowości i swoje plany w temacie dalszego rozwoju firmy. W momencie pisania tego artykułu nie poznaliśmy jeszcze dokładnego planu imprezy.

W związku z przytoczoną wypowiedzią gracze nie powinni mieć powodów do narzekań na aktywności po przejściu gry. Tak zwany post game nie zawsze jest dodawany lub rozwijany w dzisiejszych produkcjach. Na tego typu problemy często cierpią gry AAA z otwartym światem. Zdarza, że po przejściu gry ujrzymy jedynie końcową cutscenkę, a potem cofamy się do zapisu sprzed ostatniej misji. Taka sytuacja ma miejsce np. w The Legend of Zelda: Breath of The Wild lub w rodzimym Wiedźminie 3. Miejmy nadzieję, że Grivel nie rzucił słów na wiatr i rzeczywiście będzie tak, jak powiedział.