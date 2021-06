Seria Far Cry schodzi na dziwne tory. W produkcji rzekomo znajduje się nietypowy spin-off

Możliwe, że Far Cry 6 to nie jedyna odsłona serii znajdująca się w produkcji. Do sieci powróciła dawna, bardzo popularna plotka o Far Cry Frenzy.

Parę lat temu mówiło się o tajemniczym Far Cry Frenzy. Rzekomo była to darmowa gra multiplayer, która czerpała z „pełnoprawnych” części cyklu. Teraz dawne doniesienia powróciły ze zdwojoną siłą.

Na stronie Ubisoft Berlin możemy wyczytać, że studio pracuje, aby Far Cry było „miejscem dla fanów sieciowych strzelanek multiplayer”. Pojawia się pytanie, czy studio pracuje nad co-opem do Far Cry 6 i niefortunnie dobrano słowa, czy właśnie nad Far Cry Frenzy.

Co więcej, na forach Reddit pojawia się sporo postów wskazujących, że Ubi pokaże grę na tegorocznym E3. W jednym z nich znajdziemy domniemane logo gry. Inny post z kolei zawiera zrzut ekranu z edytora map, który rzekomo pochodzi z trybu Arcade w Far Cry Frenzy. Wyjaśniałoby to fakt usunięcia edytora z FC6. Oba screenshoty mogły zostać spreparowane, ale ciężko to zweryfikować.

O ile Far Cry Free to Play nie brzmi jak coś, co zachwyci każdego fana serii, jego powstanie wydaje się być prawdopodobne. Ubisoft parokrotnie potwierdzał, że zamierza mocniej wejść na rynek darmowych gier. Potwierdza to chociażby The Division Heartland i ujawnione niedawno BattleCat.

Pozostaje tylko czekać na ewentualną zapowiedź. Wydanie Far Cry Frenzy miałoby sens, choć na razie lepiej wstrzymać się z ekscytacją. Zobaczymy, czy Ubi zapowie grę na nadchodzącym E3.