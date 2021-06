Niezapomniani antagoniści powrócą w Far Cry 6. Tak, jest ulubieniec z trzeciej części!

Najnowsza odsłona zmrozi krew w żyłach fanom popularnej serii Ubisoftu. W Far Cry 6 mają pojawić się Vaas, Joseph oraz Pagan Min!

Wypłynęły informacje odnośnie dodatku do gry Far Cry 6, który ma pojawić się w ramach przepustki sezonowej. Wszystko wskazuje na to, że rozszerzenie pozwoli nam wcielić się w głównych przeciwników, z jakimi mierzyliśmy się począwszy od trzeciej odsłony cyklu. Trzeba przyznać, że wspominanych złoczyńców udało się wykreować Francuzom wzorcowo.

Vaas w Far Cry 6 na materiale video

Materiał video prezentujący intrygujące DLC ukazał się w sieci, ale został przez Ubisoft natychmiast usunięty z portalu YouTube. W sieci jednak nic nie ginie. Filmik obecnie dostępny jest na stronie Reddit.

Jest niezmiernie prawdopodobne, że dodatkowe informacje zostaną zaprezentowane w trakcie wydarzenia Ubisoft Forward, która rozpocznie się o godzinie 21. Mowa o prezentacji, gdzie przedstawione zostaną nadchodzące produkcje studia. Istnieje szansa na obejrzenie dłuższych fragmentów z Far Cry 6, możemy się również spodziewać materiałów z Rainbow Six Extraction czy usłyszeć coś o kolejnych dodatkach do Assassin’s Creed Valhalla. Z kolei miłośnicy sportów ekstremalnych z pewnością liczą na konkrety dotyczące Riders Republic.

Przypominamy również o przecenach z w ramach akcji Ubisoftu zatytułowanej Forward Sale

Poniżej prezentujemy listę tytułów, w które możecie się zaopatrzyć (oferta obowiązuje do 22 czerwca 2021 r. do 18:00).

