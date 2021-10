Kupili Far Cry 6, a otrzymali rosyjską wersję z blokadą regionu

Dość niemiła sytuacja spotkała część graczy z Wielkiej Brytanii, którzy otrzymali nie tę wersję gry Far Cry 6. Rosyjskie wydanie sprawiło im spory kłopot związany z pewnymi ograniczeniami.

Wyobraźcie sobie, że zamawiacie Far Cry 6 w wydaniu na konsolę PS4. Przypisujecie sobie grę do konta i okazuje się, że nie macie możliwości zaktualizowania jej do wydania na PS5. Czemu? Z powodu tego, że na Wasz rynek trafiło wydanie stworzone z myślą o tym rosyjskim. Brzmi jak abstrakcja, a jednak taka sprawa miała miejsce na wyspach brytyjskich – informuje VGC.

Na Twitterze można znaleźć kilka wpisów, w których osoby poszkodowane narzekają na okoliczności zakupu nowego Far Cry’a. Poniżej znajdziecie kilka przykładów:

OTO DLACZEGO NIE MOŻESZ OTRZYMAĆ AKTUALIZACJI DO FAR CRY 6 NA PS5. @Ubisoft wysłał zakodowane regionalnie płyty do innych regionów. ZNOWU, ponieważ najwyraźniej nie wyciągnęli wniosków z ostatniego razu, kiedy to się stało. – pisze @sjpearson85

@UbisoftSupport, dlaczego otrzymałem płytę Far Cry 6 z rosyjskim regionem od dostawcy z Wielkiej Brytanii? Nie mogę dostać aktualizacji z PS4 do PS5!? – pisze @matdex

@UbisoftSupport, nie mogę zaktualizować Far Cry 6 do wersji na PS5, ponieważ wysłaliście nam rosyjskie płyty. Nie zrobię obejścia rosyjskiego konta, bo to zlikwiduje moje DLC (kupiłem złotą edycję). – pisze @Markaccus

Szczególnie warto zwrócić uwagę na problem przedstawiony w ostatnim z tweetów. Gracz zakupił Złotą Edycję, która dodaje DLC m.in. w UK. Jeśli ten chciałby skorzystać z możliwości założenia konta na region rosyjski, utraci automatycznie dostęp do wspomnianych dodatków.