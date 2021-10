Dziś premiera Far Cry 6. Tu kupisz grę z oficjalnej dystrybucji

Dziś premiera Far Cry 6 – długo wyczekiwanej produkcji Ubisoftu, która jest kontynuacją cyklu FPS-ów. W tym tekście znajdziecie kilka ofert na grę z oficjalnej dystrybucji, dlatego na pewno nie przejedziecie się na zakupie.

Nastał ten dzień! Nareszcie każdy z nas może udać się do sklepu, sięgnąć po nowego Far Cry’a i wrócić do domu, aby pograć. W dobie obecnych czasów szczególnie sporo graczy może preferować formę elektroniczną robienia zakupów i zresztą się temu nie dziwię. Jest to przecież zdecydowanie wygodniejsze. Poniżej znajdziecie kilka wybranych przeze mnie ofert z popularnych elektromarketów, które prowadzą również sprzedaż internetową:

Uwaga – ceny podane w artykule obowiązują w momencie jego publikacji.

Oczywiście Far Cry 6 można zakupić także w edycjach cyfrowych. W zależności od platformy będziecie mogli ją nabyć w różnych miejscach. Do wyboru macie Microsoft Store (Xbox), PS Store (PlayStation), oraz Ubisoft Store i Epic Games Store (PC). Niestety, na ten moment nie wiadomo nic na temat ewentualnego wydania produkcji na platformie Steam. Warto też wspomnieć, że gra jest oczywiście dostępna w ramach subskrypcji Ubisoft+, a także poprzez Google Stadia. Ta ostatnia z usług to dobre rozwiązanie, jeśli nie posiadacie dobrego sprzętu do grania, a w Waszym zasięgu jest stabilny internet.

