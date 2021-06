Far Cry 6 zadebiutuje bez jednego z lubianych trybów zabawy. Ubisoft potwierdza, że musiał zrezygnować z Salonu Gier na rzecz kampanii.

Zeszłotygodniowa prezentacja nowego Far Cry przyniosła nam sporo ciekawych wieści. Ubisoft przy okazji zaczął dzielić się nowymi szczegółami rozgrywki i odpowiadać na pytania graczy.

Na forum Reddit odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, w której udział wzięli współtwórcy gry. Jeden z deweloperów potwierdził, że Far Cry 6 zadebiutuje bez Salonu Gier. Tryb pozwalał graczom na tworzenie własnych map i trybów zabawy i dzielenie się nimi w sieci.

Nie, Salon Gier nie powróci. Usunięcie tego trybu z naszego planu było trudną decyzją, ale pozwoliło nam skupić się na głównej kampanii, przenoszącej graczy w samo serce współczesnej partyzanckiej rewolucji. – napisał Alexandre Letendre w trakcie sesji AMA na Reddicie

Edytor map był obecny w serii Far Cry praktycznie od początku. Ubisoft regularnie wprowadzał do niego też ulepszenia i poprawki. Dodatkowo w samym Far Cry 5 można było znaleźć naprawdę imponujące projekty graczy. Był on miłym dodatkiem do fabularnej kampanii i kooperacji.

Niestety, wygląda na to, że Ubi rezygnuje z niego raz na zawsze. Niemniej niewykluczone, że Salon Gier powróci w formie popremierowej aktualizacji lub w kolejnych odsłonach serii. Póki co fani trybu muszą obejść się smakiem.