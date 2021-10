Far Cry 6 poprawione. Co zmienia aktualizacja 1.03?

Far Cry 6 doczekało się szeregu poprawek. Ubisoft dłubie nad pierwszą, większą zawartością popremierową, podczas gdy gracze już teraz mogą cieszyć się z paru mniejszych ulepszeń.

Patch 1.03 do FC6 nie zmienia może kompletnie całej gry, ale z pewnością pomoże graczom cieszyć się produkcją.

Far Cry 6 dostało nowego patcha

Far Cry 6 oficjalnie zadebiutowało już jakiś czas temu, a wiele osób w międzyczasie zdążyło zapewne chwilowo porzucić produkcję. Dlatego też deweloperzy wysyłają bardzo osobliwe e-maile do graczy, zachęcające do obalenia dyktatury na Yarze. A w tym zdecydowanie powinien pomóc najnowszy patch.

Aktualizacja o numerze 1.03 wprowadza do gry szereg mniej lub bardziej istotnych poprawek. Oficjalny opis obiecuje następujące zmiany:

Wersja PC, Luna i Stadia:

Naprawiono błąd, który mógł powodować problemy z wydajnością, gdy nakładka Ubisoft Connect była włączona na PC;



Ogólne poprawki błędów.

Wersja na Xbox One, Xbox Series X|S oraz PS4:

Ogólne poprawki błędów.

Wersja na PS5:

Ogólne poprawki błędów;

Naprawiono problem powodujący brak angielskich zasobów głosowych w niektórych regionach na PlayStation 5.

Dużo tego nie ma, ale „ogólne poprawki błędów” zazwyczaj oznaczają zmniejszenie liczby bugów, ustabilizowanie gry i generalnie rzecz ujmując, pomagają poprawić nasze doświadczenia płynące z rozgrywki.

Ubisoft jednocześnie przekazał, ile miejsca na dysku zajmie najnowsza aktualizacja:

PC: 1.1 GB;

Xbox One: 512 MB;

XSX/S: 2.4 GB;

PlayStation 4: 772 MB;

PlayStation 5: 536 MB.

Być może niedługo dostaniemy pierwszą popremierową zawartość do FC6. Nie wiemy, co może zawierać, ale z pewnością wprowadzi również do gry kolejne poprawki.