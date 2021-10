Znudzony pies, odbicia w kałużach i przestrzelone opony. Oto garść realistycznych detali z Far Cry 6

Autor kanału Dan Allen Gaming na YouTube opublikował filmik, w którym zaprezentował 30 szczegółów z Far Cry 6.

Od premiery FC6 minęło już trochę czasu. Przez trzy tygodnie fani zdążyli już zajrzeć do wszystkich zakamarków w grze. I przekonali się, co tu dobrze działa, a co nie. Dan Allen Gaming postanowił zbadać realizm w produkcji i podzielić się paroma spostrzeżeniami. W efekcie powstał filmik FAR CRY 6 – 30 Amazing Details and Physics.

Część szczegółów ukazanych w wideo dowodzi, że szóstej odsłonie serii realizm nieobcy. Pięknie i prawdziwie prezentują się chociażby odbicia budynków w kałużach. Strzały wbite w drzewo już tam pozostają, a pozostawiony sam sobie pies (Boom Boom) rozkosznie bawi się sam ze sobą, jak na „prawdziwego” zwierzaka przystało.

Z drugiej strony niektóre zaprezentowane na nagraniu rozwiązania są dobrze znane fanom gier i nie ma w nich nic zadziwiającego. Na przykład NPC-e ginące od podpalenia nie są żadną ciekawostką. Niezbyt przekonująco wygląda też model zniszczeń pojazdów. Przykładowo autor filmiku kilka razy strzela z łuku w oponę, i choć za każdym razem trafia, powietrze schodzi dopiero za którymś razem.

Far Cry 6 zadebiutował 6 października 2021. Tytuł trafił na PC i konsole i zebrał całkiem pozytywne recenzje. Średnia ocen wersji pecetowej w serwisie Metacritic.com wynosi obecnie 75 procent (na podstawie 30 opinii krytyków). Nasz redaktor ocenił grę na 3,5. Pod tym adresem przeczytacie recenzję.