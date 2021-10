Gracz Far Cry 6 skorzystał „z gniewu Zeusa”. Ubisoft pomyślał o wszystkim

„Spodziewaj się niespodziewanego”, czy jakoś tak to leciało. Bez wątpienia wymienione słowa powinny być hasłem reklamowym świeżego jeszcze Far Cry 6. Tak przynajmniej sądzę po zobaczeniu pewnego nagrania z Reddita.

Kilka godzin temu podzielił się nim w sieci użytkownik o nicku hammbone187, który w ostatnim czasie pogrywa w najnowszego FPS-a Ubisoftu. Ten przypadkowo natknął się na niezwykłe zjawisko pogodowe. Zeus czy inny Thor wymierzył sprawiedliwość wobec grzeszników zasiadających za sterami helikoptera:

Morał jest jeden: „Nie latać helikopterem podczas burzy”, a przynajmniej tak by mnie najpewniej pouczył ktoś starszy z mojej rodziny. Trzeba przyznać, że możliwość „zestrzelenia” przez grzmot pojazdu podczas burzy robi wrażenie, ponieważ dodaje to tylko do poziomu realistyczności w Far Cry 6. Nie wygląda to na losowe wydarzenie, a raczej na oskryptowaną sytuację. Piorun uderza bezpośrednio w nadlatujący śmigłowiec, więc można przypuszczać, że rzeczywiście jest to zaplanowane dzieło deweloperów.

W ostatnim czasie opublikowaliśmy tekst na temat innej ciekawostki z omawianej produkcji. Wiedzieliście, że w grze zaimplementowano bolesny easter egg z Assassin’s Creed? Ostrzegam, że może się dla Was skończyć nawet śmiercią albo dość obolałą głową. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym miejscu.