AMD chwali się filmikiem z Far Cry 6. Wzrost płynności robi wrażenie

Do sieci trafiło wideo pokazujące możliwości graficzne Far Cry 6, w tym m.in. technologię FSR. Dzięki niej gracze zyskają na płynności rozgrywki.

Firma AMD opublikowała filmik z gry Far Cry 6, na którym widzimy wykorzystanie m.in. technologii FidelityFX Super Resolution. Dzięki niej dostaniemy płynniejszą rozgrywkę, nie tracąc na jakości grafiki. Na wideo możemy zauważyć dość spory wzrost płynności (większa ilość FPS na porównaniu) z włączoną opcją FSR. W przybliżeniu jest to około 44% płynniejsza rozgrywka wraz z technologią Czerwonych. Niestety nie znamy ustawień FSR (ani samej gry), a także dokładnej specyfikacji komputera, na którym włączono produkcję.

Jak obiecuje spot: „Posiadacze Ryzenów i Radeonów otrzymają dedykowane optymalizacje wydajności”. Nic dziwnego, skoro AMD wspiera tytuł. Niebawem sprawdzimy, ile w tym wszystkim prawdy. Far Cry 6 zadebiutuje 7 października bieżącego roku. Zagramy na PC, XONE, Xbox Series S|X, PS4, a także PS5.

Ubisoft tłumaczy, że wdrażanie next-genowych funkcji do Far Cry 6, takich jak Directx ray tracing i AMD Fidelity Fx, było dużym wyzwaniem. Wszystko po to, aby większość graczy mogła cieszyć się płynną rozgrywką bez zmniejszania ustawień graficznych.

Korzystanie z AMD FidelityfX Super Resoulition umożliwiło nam rozwiązać ten problem, ponieważ oznacza to, że więcej graczy może cieszyć się, grając w Far Cry 6 z podniesionymi ustawieniami graficznymi, bez negatywnego wpływu na płynność rozgrywki. FSR to najnowocześniejsze rozwiązanie do przestarzałego skalowania obrazu. Technologia jest łatwa do zintegrowania z naszym łańcuchem programistycznym i zapewnia znaczny wzrost wydajności przy zachowaniu doskonałej jakości obrazu. Stephanie Brenham 3D Team Lead Programmer w Ubisoft

Przypominamy wymagania sprzętowe do Far Cry 6:

MINIMALNE USTAWIENIA PC 1080p, 30 FPS, Raytracing DirectX wyłączony

Procesor: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHZ lub Intel i5-4460 – 3.2 GHZ

AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHZ lub Intel i5-4460 – 3.2 GHZ Grafika: AMD RX 460 – 4 GB lub NVIDIA GTX 960 – 4 GB

AMD RX 460 – 4 GB lub NVIDIA GTX 960 – 4 GB RAM: 8 GB (tryb dwukanałowy)

8 GB (tryb dwukanałowy) Miejsce na dysku: 60 GB HDD (zalecany dysk SSD)

ZALECANE USTAWIENIA PC 1080p, 60 FPS, Raytracing DirectX wyłączony

Procesor: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHZ lub Intel i7-7700 – 3.6 GHZ

AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHZ lub Intel i7-7700 – 3.6 GHZ Grafika: AMD RX VEGA64 – 8 GB lub NVIDIA GTX 1080 – 8 GB

AMD RX VEGA64 – 8 GB lub NVIDIA GTX 1080 – 8 GB RAM: 16 GB (tryb dwukanałowy)

16 GB (tryb dwukanałowy) Miejsce na dysku: 60 GB HDD (zalecany dysk SSD)

Jeśli macie ochotę zobaczyć pełną listę wymagań (z rozdzielczością 2K i 4K) to zerknijcie tutaj.