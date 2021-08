Far Cry 5 za darmo na weekend. Wkrótce start promocji

Jeśli nie graliście jeszcze w Far Cry 5, w najbliższy weekend będziecie mogli to nadrobić. Ubisoft szykuje miłą akcję promocyjną dla graczy.

Piąty Far Cry nie odkrył koła na nowo, ale był i dalej jest bardzo porządną grą. Jest to też przy okazji jedna z najpopularniejszych odsłon serii i trudno się dziwić. Malownicze krajobrazy, wielki świat, ciekawe postacie i szalone misje to wyjątkowo przyjemne połączenie.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zatopić się w Hope County, wkrótce zrobicie to zupełnie za darmo. Na stronie PlayStation Store pojawiła się informacja o zbliżającym się darmowym weekendzie z Far Cry 5. Zagramy za darmo od 5 do 8 sierpnia. Co prawda gra nie zostanie w naszej bibliotece na zawsze, ale jeśli chcecie ją sprawdzić, to zdecydowanie dobra okazja.

Póki co możemy potwierdzić, że darmowy weekend będzie obecny na konsolach PlayStation. Przypuszczam jednak, że podobny event odbędzie się też na PC oraz konsolach Microsoftu. Tak to wygląda w większości podobnych przypadków i wątpię, aby tym razem było inaczej. Wkrótce poznamy więcej konkretów.

Jeśli interesują Was podobne okazje, odwiedzajcie nasz dział z promocjami. Informujemy na nim o każdej wartej uwagi przecenie lub darmowym weekendzie z grami.