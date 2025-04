Co z Fallout 3 Remastered? Insider zabiera głos

Fallout 3 Remastered – to prawda, ale dość odległa

Choć seria Fallout znów rozgrzewa wyobraźnię graczy dzięki popularności serialu na Prime Video i powrotowi Fallouta 4 do topki bestsellerów, wygląda na to, że na odświeżoną wersję kultowego Fallout 3 jeszcze trochę poczekamy. Nowe informacje w tej sprawie przekazał dobrze znany branżowy insider Nate the Hate.



Wszystko zaczęło się w 2023 roku, kiedy to w trakcie głośnego procesu FTC dotyczącego przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, do sieci wyciekły wewnętrzne dokumenty Bethesdy. Wśród planów znalazły się wtedy remastery The Elder Scrolls IV: Oblivion oraz właśnie Fallout 3. Od tego czasu wokół obu projektów narosło sporo plotek — z tą różnicą, że o Oblivionie mówi się coraz więcej, a Fallout 3… jakby zapadł się pod ziemię. Nate the Hate został ostatnio zapytany na Twitterze o to, czy Fallout 3 Remaster wciąż powstaje i kiedy można się go spodziewać. Insider odpowiedział lakonicznie: „To jeszcze trochę potrwa, zanim go zobaczymy”.

Choć nie zdradził żadnych konkretów, wypowiedź sugeruje, że projekt wciąż istnieje, ale jest odległy w czasie. Warto przypomnieć, że według pierwotnych przecieków Bethesda planowała wypuścić Fallout 3 Remaster w tym samym roku, co The Elder Scrolls VI. A ponieważ premiera szóstej części sagi TES wydaje się być odległa — możliwe, że na powrót do postapokaliptycznego Waszyngtonu poczekamy co najmniej do 2026 lub 2027 roku.



@NateTheHate2 have you heard anything new in regards to fallout 3 remastered? it was listed in the leaked bethesda documents back when microsoft and ftc where fighting, so is it still happening? if so any idea when it could be announced or released? pic.twitter.com/L8t4VXM78T — casual (@casual_meh) April 15, 2025

Pewne jest zatem jedno. Wszelkie nowe lub odświeżone gry z uniwersum Fallouta to bardzo odległa przyszłość. Mowa tu o przynajmniej kilku latach oczekiwania. Jeżeli cierpicie na niedobór postapokalipsy, to może powinniście odświeżyć sobie Fallouta 76 lub sprawdzić niedawno wydane Atomfall?

Źródło: Reddit