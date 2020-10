Twórcy Fall Guys podzielili się ankietą ukazującą najbardziej lubiane przez fanów mapy. Wynik może zaskoczyć wielu graczy sympatycznej produkcji.

Kolorowy battle royale od Mediatonic to prawdziwy hit. Gra wciąż sprzedaje się świetnie i choć nie przyciąga już tylu graczy co miesiąc temu, to wciąż nie można odmówić jej popularności.

Fenomenem jest również konto gry na Twitterze, które prowadzi uwielbiany przez społeczność Oliver. Na profilu często pojawiają się ciekawostki ze świata gry i zakulisowe materiały.

All I do is win pic.twitter.com/H9patZGdGh — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 19, 2020

Tym razem Oliver podzielił się z miłośnikami Fall Guys wynikami ankiety na najbardziej lubiane rundy. Prezentują się one następująco:

1. Slime Climb – 33.8%

Slime Climb – 33.8% 2. Hex-A-Gone – 19.8%

Hex-A-Gone – 19.8% 3. Jump Showdown – 6%

Jump Showdown – 6% 4. Knight Fever – >6%

Knight Fever – >6% 5. Whirligig – >6%

W ankiecie wzięło udział ponad 27 000 graczy.

Wyniki mogą zaskakiwać, choć społeczność gry faktycznie ma swoich ewidentnych faworytów. Szczególnie mocno wybiło się bardzo zręcznościowe Slime Climb, a na drugim miejscu uplasowało się Hex-A-Gone. W tym drugim przypadku jest to zapewne kwestia dość dużej ilości możliwych do zastosowania taktyk.

Fall Guys jest nie tylko wciągającym tytułem, ale też świetnym materiałem dla streamerów. Gra doczekała się już dwóch edycji turnieju Twitch Rivals, w którym biorą udział najpopularniejsi twórcy z wielu krajów, w tym Polski.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.