Darmowy prezent dla każdego posiadacza PS Plus

PS Plus to sporo dodatkowych korzyści dla subskrybentów. Czasem możemy pobrać z PS Store jakiś prezencik i jak pewnie się domyślasz, jest coś nowego.

Nieważne jaki pakiet PS Plus kupujesz. Czy jest to najtańszy Essential, czy najdroższy Premium, należy się Tobie kolejny ekskluzywny prezent, który wylądował w PS Store. A jest to milutki dodatek do bardzo znanej darmowej gry sieciowej. Przy okazji wspomnę, że jeśli nie zdążyłeś kupić rocznej subskrypcji PS+ przed podwyżką cen, możesz zaoszczędzić na abonamencie za pomocą tanich doładowań portfela:

Pobieraj za darmo z PS Plus. Do odebrania dodatek do Fall Guys

Kilka godzin temu w PlayStation Store pojawił się specjalny prezent dla abonentów PS Plus. Sądzę, że wiele osób będzie z niego zadowolonych, ponieważ dotyczy dwóch bardzo rozpoznawalnych marek. Do zgarnięcia czeka pakiet Przygoda Sackboya, który pobierzemy za darmo na PS4 i PS5. Dzięki niemu nie tylko przebierzemy naszą fasolkę w wełniasty strój Sackboya, lecz również otrzymamy inne małe bonusiki. Zatem zerknij na zawartość pakietu i jeśli chcesz, to od razu go pobieraj: