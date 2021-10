Facebook ma niebawem zmienić niebawem nazwę i ma to sens

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Zanosi się na to, że Facebook może pójść w ślady firmy Google, która swego czasu przemianowała się na Alphabet. Źródło zagranicznego portalu informacyjnego The Verge donosi, że do ogłoszenia przechrzczenia firmy Marka Zuckerberga miałoby dojść w ciągu dwóch tygodni.

Sprawa ponoć ma być powiązana bezpośrednio z rozwijaniem projektu Metaverse, czyli stworzenia społecznościowej infrastruktury w formie wirtualnego świata dla posiadaczy gogli VR.

Facebook obecnie posiada pod sobą własny portal społecznościowy o tej samej nazwie, Instagram, WhatsApp, markę Oculus i wiele więcej projektów. To tylko kilka dodatkowych argumentów, by zmienić nazwę firmy-matki. W końcu praktycznie każdy, myśląc o FB, ma w głowie social media, a nie giganta zarządzającego wieloma aplikacjami jednocześnie.

Wydaje się, że w Metaverse może być pokładanych bardzo dużo nadziei. Kilka miesięcy temu mogliście usłyszeć o inwestowaniu w projekt również samego Sony jak i właścicieli sklepu Epic Games Store. Wtedy to pokaźne sumy zostały przekazane na rozwój inicjatywy. Istnieje dość spora szansa, że wraz z ewentualnym ogłoszeniem usłyszelibyśmy wszyscy więcej na temat rozwoju prac nad tym VR-owym doświadczeniem.