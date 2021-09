F1 2021 do przetestowania za darmo! Trwa bezpłatny weekend z grą

Na Steamie trwa obecnie darmowy weekend z F1 2021. A przy okazji przez nadchodzące dni można kupić ścigałkę w promocji.

Mistrzowie Kodów mają niespodziankę dla fanów ich twórczości. Przez ten weekend świeżutkie F1 2021 jest dostępne do ogrania bez żadnych opłat. Aby wypróbować produkcję, należy wejść na jej stronę na Steamie i kliknąć zielony przycisk Zagraj. Na przetestowanie Formuły 1 mamy niewiele czasu – free trial kończy się w niedzielę o godzinie 22.00.

Przy okazji Codemasters udostępniło promocję dla osób, którym spodoba się gra. Jej stała cena to 270 złotych, ale teraz można ją zakupić z 20-procentowym rabatem, czyli za 203 złote. To i tak sporo, ale lepiej tak, niż kupować F1 po zwykłej cenie. Promocja trwa do 14 września.

Przy okazji przypominamy o tym, co w tym tygodniu ma do zaoferowania czołowy dawca darmoszek, czyli Epic Games. A ma sporo – do czwartku zgarniemy na zawsze Nioh: Edycję Kompletną. Jeśli jeszcze nie przypisaliście jej do konta, to trzeba czym prędzej to zrobić. Potrzebne linki znajdziecie w naszym dziale Promocje pod tym adresem. A oprócz tego twórcy Fortnite’a rozdają aktualnie postapokaliptyczny survival Sheltered. Chętnych na tytuł odsyłamy tutaj.