Ta gra jest prawie jak symulator poniedziałku. Tytuł dla leniuchów z wersją demo

Exhausted Man to bardzo ciekawa gra niezależna, która zmierza do graczy na PC. Twórcy udostępnili właśnie wersję demonstracyjną.

Demo można pobrać w tym miejscu. Zaoferuje Wam ono pewien pogląd na to, czym jest ta gra, jak się w nią gra i czy ma szansę się Wam spodobać.

Jest to coś na wzór „symulatora poniedziałku”. Gracz wciela się w rolę przemęczonej postaci, która mimo swojego stanu, odmawia zaśnięcia. W tak nieprzyjemnym stanie przyjdzie nam wykonywać codzienne czynności, które przybiorą formę prostych zagadek logicznych. Dodatkowo znajdzie się miejsce na elementy zręcznościowe, wszak gra mocno bazuje na fizyce. Gameplay nie jest więc bardzo odkrywczy, ale może się podobać i znajdzie swoich fanów.

Gracz może także dowolnie tworzyć swoje własne otoczenie, w którym zamieszka jego postać. Jak już się męczyć, to chociaż w przyjaznej miejscówce. Twórcy zadbali też o proste, ale przyjemne historyjki. Ukryto je w przedmiotach codziennego użytku, które zbadamy jako bohater. Nie ma co jednak liczyć na rozbudowaną fabułę – to nie gra tego typu.

Niestety, nie znamy jeszcze daty premiery. Deweloperzy nadal rozwijają Exhausted Man i z pewnością ogłoszą termin debiutu, kiedy produkcja osiągnie satysfakcjonujący stopień rozwoju.