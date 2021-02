Epic Games szykuje własną konferencję. Nowe zapowiedzi w drodze

Epic Games zapowiedziało, że już wkrótce odbędzie się konferencja prezentująca nadchodzące gry. Firma planuje także ogromną wyprzedaż.

Słynne Epic nie przestaje rozdawać graczom ciekawych produkcji, a do tego niedawno ogłosiło, że zamierza skupiać się na produkcjach ekskluzywnych dla swojej platformy. W praktyce oznacza to, że wiele nadchodzących tytułów może nie pojawić się na platformach Steam czy GOG.

Wiemy, że na wyłączność (najczęściej tylko czasową) Epica trafią takie produkcja jak chociażby The Wolf Among Us 2, Darkest Dungeon 2, Kena: Bridge of Spirits i wiele więcej. Wychodzi na to, że to tylko ułamek planów Epic na najbliższe lata.

Firma zapowiedziała, że 11 lutego o godzinie 20:00 czasu polskiego odbędzie się Epic Games Spring Showcase. Będzie to wirtualna konferencja, na której zobaczymy zapowiedzi nowych produkcji i prezentacje tych już zapowiedzianych.

Przy okazji zaopatrzymy się w tytuły w niższych cenach dzięki startującej w tym samym momencie wyprzedaży. Wśród zaplanowanych przecen znajdą się obniżki takich hitów jak Hades, Assassin’s Creed Valhalla i Cyberpunk 2077. Pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie tutaj, jednak póki co nie wiemy jaka obniżka będzie obowiązywać w przypadku konkretnych produkcji.

Konferencja odbędzie się na Twitchu i jeśli chcecie otrzymać powiadomienie w chwili jej rozpoczęcia, to możecie zaobserwować kanał Epic w tym miejscu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.