Epic Games Store stawia na ekskluzywne gry

Nowe ekskluzywne gry trafią na platformę Epic Games Store. W ciągu dwóch lat ma się ich pojawić więcej, niż wszystkich dotychczas wydanych produkcji na wyłączność.

Mowa zarówno o większych i mniejszych projektach, bowiem producent i wydawca gier komputerowych nie próżnuje. Ostatnio w usłudze pojawiła się pozycja Hitman 3, która przez rok będzie dostępna na PC wyłącznie w ramach Epic Games Store. Serwis PC Gamer wspomina, że na tym nie skończy się walka o hegemonię na rynku.

Umowy podpisane między amerykańską firmą a Ubisoftem, zwiastują premiery wielu gier, które ominą Steam. Mowa o takich hitach jak: Far Cry 6 czy też Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Epic zamierza dystrybuować także gry od Remedy Entertainment i PlayDead.

Nawet jeżeli niektóre gry z czasem pojawią się na platformie Valve, to część produkcji nadal pozostanie ekskluzywna. Poza tym nie zapomnijmy o sile sklepu marki Epic, którą stanowią rozdawane co tydzień tytuły. Nawet najwięksi malkontenci, początkowo narzekający, iż pojawił się kolejny konkurent dla Steam, z czasem zmienili zdanie. W rezultacie zainstalowali aplikacje, czemu trudno się dziwić. Nie jest łatwo przejść obok darmowych hitów pokroju: GTA V czy Sid Meiers Civilization Vl obojętnie.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.