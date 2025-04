Gigantyczne encyklopedie dla graczy za darmo, w tym aż 4200 stron o erze PS2. 7 cyfrowych książek

Ja wiem, że najciekawszym kąskiem są gry za darmo, ale czasami warto też zwrócić uwagę na coś nieco innego. Cyfrowe książki może na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z gamingiem, chyba że chodzi o tysiące stron i wiele tomów opisujących historie dziejów, czyli gamingowe czasy od 1977 roku aż do ery PlayStation 2.

Sprawdź też: Ostatni dzwonek na sporo prezentów na Epicu. Co dostaniemy dzisiaj?

Cyfrowe encyklopedie dla graczy za darmo!

Jeśli lubicie mieć wszystkie informacje o grach pod ręką, to właśnie pojawiła się świetna okazja. Na platformie itch.io można za darmo odebrać kilka elektronicznych encyklopedii dla graczy, które w normalnej sprzedaży kosztują może i niewiele, ale to zawsze te symboliczne 7 dolarów w plecy. Wystarczy wejść na specjalną stronę promocji i przypisać PDF-y do swojego konta. Uwaga – akcja jest ograniczona czasowo, bo trwa tylko przez tydzień!

W paczce znajdziemy m.in. ogromne encyklopedie gier wydanych na PlayStation 2, NES-a czy GameCube’a. Każda z książek to setki, a nawet tysiące stron napakowanych wiedzą. Znajdziemy tam opisy, ciekawostki, daty premier i inne detale, które sprawią, że każdy fan historii gamingu poczuje się jak w raju. Najciekawszym kąskiem jest chyba 8 tomów historii PS2 podzielonych na 4200 stron. Znajdziecie tam opisy wydanych gier, akcesoriów i wszystkiego innego, co może poruszyć w Was to nostalgiczne wnętrze.

Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że wszystkie materiały są w języku angielskim, więc podstawowa znajomość tego języka będzie potrzebna. Mimo to, taka ilość treści dostępna całkowicie za darmo to gratka, obok której trudno przejść obojętnie. Zaznaczę też, że nie są to w pełni autorskie dzieła. To raczej skompilowanie informacji z różnych źródeł (Wikipedia, magazyny o grach, różne strony) w jednym miejscu. Mimo wszystko nadal fajnie jest przejrzeć bogaty katalog kultowych konsol czy tytułów i przypomnieć sobie, jak to dawniej bywało.

Źródło: itch.io