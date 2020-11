Empire of Sin – nowy gameplay pokazuje brutalną walkę gangów

Nadchodząca strategia o mafii doczekała się nowego materiału z rozgrywką. Wideo wyjaśnia podstawowe mechanizmy walki.

Paradox Interactive zamieściło na swoim koncie na YouTube nowy gameplay trailer z Empire of Sin. Filmik prezentuje typy postaci i umiejętności szefa grupy, a także ujawnia rodzaje broni. Całość została ubogacona o brutalne sceny, które zgrabnie pokazują, jak to działa w praktyce. Potyczki mają odbywać się w systemie turowym; akcję będziemy obserwować w rzucie izometrycznym.

Za stworzenie Empire of Sin odpowiada studio Romero Games. Gracz trafi do Chicago lat 20. XX wieku, gdzie wcieli się w jednego z kilkunastu autentycznych – lub inspirowanych autentycznymi postaciami – przywódców mafii (do wyboru chociażby Al Capone czy Stephanie St. Clair). Będziemy kierować poczynaniami naszego gangu i chronić jego interesy przed konkurencją, by zawładnąć całym przestępczym światem, czyli tytułowym „imperium grzechu”.

Produkcja od Romero Games trafi do sklepów już 1 stycznia. W Empire of Sin pogramy na pecetach, PS4, Xboksie One i Nintendo Switch. Jeśli chodzi o blaszakowe wydanie, to na Steamie jest możliwość składania zamówień przedsprzedażowych na grę – kosztuje ona 143 złote.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.