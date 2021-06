Elex II nie będzie miało problemu RE: Village. Gra otrzyma polską wersję językową

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

ELEX II w dniu premiery zadebiutuje wraz z pełnym polskim udźwiękowieniem i napisami. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że już dzisiaj ruszają zamówienia na pre-order gry.

Niespodziewanie Koch Media Poland opublikowało dzisiaj wpis o tym, że ELEX II otrzyma pełne spolszczenie. Co jeszcze lepsze, gracze będą mogli dowoli mieszać ze sobą polską i angielską wersję językową napisów i dubbingu. Jest to zdecydowanie dobra wiadomość dla osób, którym przypadła do gustu pierwsza odsłona gry.

Jak możecie wyczytać z powyższego wpisu, już dzisiaj ruszą pre-ordery na ELEX II. W momencie pisania tego artykułu jeszcze takowe nie są dostępne do zakupu, dlatego radzimy sprawdzić w godzinach wieczornych.

Przypominam, że o kontynuacji gry z 2017 roku usłyszeliśmy podczas ostatnich prezentacji z E3 2021. W tym artykule znajdziecie pierwsze zrzuty ekranu z produkcji oraz trailer, który prezentuje się naprawdę dobrze.

Cóż, temat polskich wersji językowych w ostatnim czasie jest niezwykle gorący w mediach. Niedawna premiera Resident Evil Village odbyła się bez implementacji naszego rodzimego języka. Co jest jeszcze ciekawsze, Capcom w niedawnym Monster Hunter Rise dał możliwość ogrywania tytułu z polskimi napisami. Cieszy zatem fakt, że nowej produkcji Piranha Bytes nie zabraknie spolszczenia.