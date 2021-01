Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion z datą premiery. Zobaczcie nowy trailer

W końcu potwierdzono datę premiery Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion. Opublikowano też fenomenalny, filmowy zwiastun dodatku.

Elder Scrolls Online miało bardzo trudne początki i delikatnie mówiąc nie zachwyciło graczy. ZeniMax wzięło się jednak natychmiastowo za poprawę swojej produkcji i dziś ESO jest jednym z najciekawszych MMORPG na rynku i przyciąga ogromną liczbę graczy.

Ostatni dodatek – Greymoor – wyraźnie odstawał jakością od poprzednich rozszerzeń i zebrał raczej kiepskie opinie. Brakowało w nim ciekawej treści i większych nowości, co mocno rozczarowało nawet największych fanów gry.

Niedawno doczekaliśmy się zapowiedzi kolejnego dużego rozszerzenia. Gates of Oblivion, a teraz poznaliśmy datę premiery. Dodatek zadebiutuje 1 czerwca na PC i Google Stadia, a 8 czerwca na PlayStation 4 i Xbox One.

Struktura dystrybucji zawartości będzie podobna do tego, jak dotychczas działało ZeniMax. W marcu ukaże się pierwsza aktualizacja wprowadzająca graczy do historii Gates of Oblivion i cyklicznie będą pojawiać się podobne nowości. Łącznie mamy otrzymać zawartości na ponad 30 godzin zabawy.

Dodatkowo warto wspomnieć, że istotną częścią Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion będzie epizod Blackwood, który będzie rozgrywać się na przełomie roku i stale raczyć graczy świeżą treścią.

Wszystkie dotychczasowe informacje o dodatku znajdziecie w tym miejscu. Poniżej możecie zobaczyć genialny zwiastun nadchodzącego dodatku.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.