Deweloper Elden Ring potwierdza informację, która pokrzepi graczy

Elden Ring od legendarnego From Software ma ukazać się już na początku przyszłego roku. Wygląda na to, że nie musimy się martwić o ten termin.

Pracujący przy marketingu From Software deweloper, Yasuhiro Kitao, potwierdził w wywiadzie z serwisem Famitsu, że słynne studio przechodzi już przez ostatnie fazy rozwoju swojego nowego projektu. Oznacza to, że główne elementy produkcji są już najpewniej ukończone i From Software może już szlifować swój produkt. Kitao nie zdradził jednak konkretnego etapu, w którym znajduje się nowy twór FromSoft.

Nie oznacza to, że Elden Ring nie doczeka się żadnej obsuwy. Nie należy zapominać, że to bardzo duża i długa produkcja. Przy tak sporym projekcie nie da się uniknąć błędów, które później trzeba załatać. From Software cieszy się świetną opinią wśród graczy i jeśli gra będzie wymagała większych lub mniejszych poprawek, studio może opóźnić jej debiut o parę dni lub tygodniu. To jednak tylko jedna z opcji. Póki co możemy założyć, że premiera się nie opóźni, wszak From Software otwarcie wspomina o zbliżającym się końcu prac. Na ostatnie szlify pozostało sporo czasu.

Elden Ring zadebiutuje na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X oraz S. Tytuł ma trafić w ręce graczy 21 stycznia 2022 roku.