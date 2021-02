Bloodborne na PS4 Pro w 60 FPS. Mod fana upłynnia rozgrywkę

Poirytowany gracz postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i przygotował aktualizację do Bloodborne na PS4 Pro. Zmodowana gra działa w 60 FPS.

Gotycki twór From Software wzbudzał i wzbudza do dziś masę emocji. To zdecydowanie jedna z najlepszych produkcji w repertuarze studia i jednocześnie topka tytułów ekskluzywnych na PlayStation 4.

Gra trafiła nawet do PlayStation Plus Collection, jednak wówczas gracze zdziwili się, że nie zyskała ona żadnej aktualizacji na next-gena i mocniejsze PS4 Pro od Sony. Tytuł do dziś działa w 30 klatkach na sekundę, co zdaje się być mocno niewystarczające w perspektywie innych gier z poprzedniej generacji, które śmigają w 60 FPS.

W końcu zniecierpliwieni gracze wzięli sprawy we własne ręce. Bloodborne zyskało specjalnego moda na PS4 Pro, który pozwala na rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę. Za stworzenia „aktualizacji” odpowiada Lance McDonald, a efekt jego pracy możecie zobaczyć poniżej.

Oczywiście mod działa na zmodyfikowanej wersji PS4 ze specjalnym oprogramowaniem. Nie zachęcamy do łamania zabezpieczeń sprzętu, wszak powoduje to utratę gwarancji. Na ten moment nie wiadomo nic o ewentualnym modzie dla PS5 i chyba prędzej doczekamy się oficjalnej łatki od From Software.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.