Pierwsze recenzje gry Elden Ring: Nightreign. Czy warto zagrać?

Na pewno wielu z Was niecierpliwie czeka na jutrzejszą premierę gry Elden Ring: Nightreign. Jeśli tak, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Możecie już sprawdzić pierwsze recenzje produkcji. O ile oczywiście nigdy nie przedstawiają rzeczywistości perfekcyjnie, tak na pewno pozwolą chociaż wstępnie ocenić, czy rzeczywiście warto sięgnąć po najnowsze dzieło studia FromSoftware. Poniżej szczegóły!

Pierwsze recenzje gry Elden Ring: Nightreign. Warto zagrać?

W chwili przygotowywania tej wiadomości produkcja posiada średnią wynoszącą 78/100 w serwisie Metacritic. Średnią uzyskano z 70 recenzji krytyków, mówimy też tutaj o wersji na konsolę PlayStation 5. To wynik pozytywny, choć daleki od entuzjazmu, z jakim zazwyczaj spotykają się gry FromSoftware. Ba, tak naprawdę Nightreign jest jedną z najgorzej ocenianych produkcji tego studia. Za nią znajduje się jedynie Armored Core: Verdict Day (66/100). Co natomiast wyszło dobrze, a co źle?

Część recenzentów zdecydowanie chwali nowy format, podkreślając, że dobrze zgrana współpraca zapewnia mnóstwo frajdy oraz nagrody za pokonanie trudnych przeciwników. Z drugiej strony pojawiają się oczywiście głosy krytyki – dotyczące braku różnorodności, problemów z matchmakingiem i zbyt dużego polegania na znanych już zasobach graficznych. Największym minusem wydaje się jednak brak wsparcia dla rozgrywki międzyplatformowej, a także ograniczenia trybu solo, co może być dla wielu frustrujące. Niektórzy twierdzą bowiem, że gra jest praktycznie niemożliwa do przejścia w pojedynkę ze względu na poziom trudności.

Przypomnijmy, że produkcja zadebiutuje jutro (30 maja) na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Źródło: WindowsCentral/Metacritic