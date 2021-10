Elden Ring może podbić Twoje serce nawet jeśli nie lubisz Dark Souls

Wydawca Elden Ring skomentował kwestię tego, czy gra trafi w gusta szerokiego grona odbiorców. Wygląda na to, że nawet jeśli nie lubicie gier From Software, może to być produkcja warta uwagi.

Twórcy i wydawca chcą trafić do szerszego grona graczy względem chociażby Dark Souls. Nowa produkcja From Software to bardzo ambitny i istotny projekt.

W przypadku Dark Souls, z bardzo konkurencyjnej, niszowej publiczności przeszliśmy do czegoś, co stało się naprawdę szerokie. Nie powiedziałbym, że to mainstream, ale nie było od tego daleko. Pomysł na Elden Ring polega na tym, aby przyciągnąć jeszcze większą publiczność. To dla nas bardzo duża sprawa. To jest super wielkie dla From Software. Pracujemy bardzo blisko z Japonią. Mamy trzy osoby zajmujące się tą franczyzą tutaj w Europie. – powiedział przedstawiciel Bandai Namco, Hervé Hoerdt, w rozmowie z GamesIndustry

Twórcy nie chcą jednak skupiać się tylko na popularności swojej produkcji. From Software w dalszym ciągu prowadzi pogoń za unikalnymi i dobrymi jakościowo doświadczeniami.

From Software i Bandai Namco chcą poszerzyć grono fanów, więc mamy wielkie ambicje co do Elden Ring. Czuję jednak, że to, co tworzymy, zadowoli wielu ludzi, a to jest najważniejsze. To jest to, czego chcemy. Nie jesteśmy tylko ludźmi biznesu. Chcemy dostarczyć coś fajnego i unikalnego, co ucieszy miliony ludzi. – kontynuował

Jeśli mało Wam informacji o Elden Ring, niedawno ujawniono garść świeżych konkretów o rozgrywce. Więcej szczegółów znajdziecie w tym artykule.