Elden Ring najdroższym filmem w historii A24. Poznaliśmy możliwą część obsady

A24 bierze się za Elden Ring . Ben Whishaw stara się o angaż w najdroższym filmie w historii studia. Zresztą, nie ma się co dziwić, to w końcu wielka gra.

Alex Garland nie zwalnia tempa. Po Civil War i Warfare, reżyser bierze na warsztat najbardziej ambitny projekt w swojej karierze, filmową adaptację Elden Ring. A teraz do obsady potencjalnie dołącza Ben Whishaw, znany m.in. jako Q z bondowskiej serii.

Kino fantasy w wydaniu A24 i to jako Elden Ring

Film ma być największą i najdroższą produkcją w historii A24. Do tej pory rekord dzierżyło Marty Supreme Josha Safdiego z budżetem 70 milionów dolarów. Wszystko wskazuje na to, że Elden Ring przebije tę kwotę, co zresztą nie dziwi. Świat wykreowany przez FromSoftware to gigantyczna, pełna mitologii i mroku przestrzeń. Do tej pory sprzedało się ponad 30 milionów egzemplarzy gry. Fani liczą więc na zbliżoną jakość.

W Elden Ring zobaczymy również Kita Connora, znanego z serialu Heartstopper. Whishaw z kolei nieustannie krąży po orbitach kina artystycznego. Współpracował z Lanthimosem, Sarah Polley i Toddem Haynesem, a ostatnio zagrał u Iry Sachsa w Peter Hujar’s Day. Film zebrał świetne recenzje w Sundance i trafi do kin w USA już 7 listopada.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy produkcja filmu Garlanda, ale z takim zestawem twórców i aktorów oraz finansowaniem od A24, projekt wydaje się już raczej pewniakiem. Pytanie tylko, czy reżyser słynący z filozoficznego sci-fi udźwignie ciężar soulsowego uniwersum i zrobi z Elden Ring coś więcej niż tylko epickie widowisko.

Źródło: World of Reel