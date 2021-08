Jeszcze świeża aktualizacja Dying Light, a w niej zapowiedź DL2 i parę nowości

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Techland udostępnił nową, niemałą aktualizację do Dying Light. Wprowadza ona kilka miłych nowości, a także mini-zapowiedź DL2.

Techland się nie ociąga. Słynne studio wciąż przygotowuje DL2 i co rusz udostępnia nowe informacje o grze, ale pierwsze DL nie idzie w odstawkę. Gra nadal jest rozwijana, co jakiś czas otrzymuje DLC, a to jeszcze nie wszystko.

Udostępniono właśnie patch 1.29. O dziwo, znajdziemy w nim nie tylko poprawki błędów. Techland zadbał o kilka ciekawszych nowości.

Oto rzeczy, które wprowadza aktualizacja 1.29 do Dying Light:

Nowe bronie

Nowe plany wytwarzania

Nieokreślony typ wydarzeń w świecie gry

Zaktualizowana sekcja DLC

Pomniejsze poprawki błędów

Aktualizacja powinna być już też dostępna na wszystkich platformach.

Szczegółowa lista nowych broni i planów na razie pozostaje nieznana. Podobnie ze zmianami w sekcji DLC i świeżym eventem. Niemniej gracze odnaleźli już pewną ciekawostkę, którą również przemycono w aktualizacji.

Na jednym z budynków znajdziemy wielki plakat nawiązujący do cyklicznych transmisji Techlandu. Wydarzenia zapowiadające Dying Light 2 są coraz szerzej promowane. Nie tylko w świecie rzeczywistym.