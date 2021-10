Uważajcie na wybory w Dying Light 2. Zadbacie o własny czubek nosa lub o edukację dzieci

Wczoraj odbył się czwarty odcinek Dying 2 Know, czyli specjalnego cyklu prezentacji nowości ze świata Dying Light 2 Stay Human. Tym razem twórcy skupili się na pokazaniu świata gry.

Głównym miejscem rozgrywki jest Villedor, czyli miasto pogrążone przez apokalipsę. Twórcom zależy, by pokazać w jego lokacjach skrywaną przeszłość. Widać to zresztą na każdym kroku ze względu na liczne zniszczenia oraz panujący wszędzie bałagan. Część mieszkańców jednak próbuje o tym zapomnieć, próbując żyć normalnie – np. poprzez chodzenie do barów czy prowadzenie upraw i targów z żywnością. Co ciekawe, nawet pomyślano o specjalnej aplikacji randkowej, która ma pomóc znaleźć drugą połówkę osobom w tych ciężkich czasach.

Świat Dying Light 2 na początku gry jest w złym stanie, natomiast dzięki postępowi w rozgrywce zacznie się zmieniać na lepsze. Przykładowo graczy czeka misja, w której będą mieli za cel przywrócić do życia elektrownię, co będzie miało wpływ na funkcjonowanie najbliższej okolicy.

Przed grającymi deweloperzy postawią trudne zadanie – będą musieli dołączyć do grupy Survivors lub Peacekeepers. Wybór również będzie miał wpływ na to, jak potoczą się losy Villedoru. Przykładowo po dołączeniu do tej pierwszej w pewnej lokacji pojawi się szkoła, gdzie nauczyciel będzie uczył dzieci. Jeśli jednak wybierze się tych drugich, znajdziecie w tym miejscu handlarza i NPC dających questy, co powinno zaoferować sporo benefitów. Takich różnic będzie zdecydowanie więcej.

Opowiedziano też o soundtracku gry. Jego kompozytor dostał jedno zadanie, czyli stworzyć go wokół słowa „broken” (z ang. zniszczony/popsuty). Warto też wspomnieć, że wybór frakcji z powyższego akapitu ma wpływ i na odgrywaną w tle muzykę. W zależności od tej decyzji w grze będą przygrywać inne utwory powiązane właśnie ze wspomnianymi grupami.

Być może przegapiliście poprzedni epizod Dying 2 Know. Jeśli tak, zachęcam przejść tutaj. W tym artykule znajdziecie szczegółowe omówienie tamtego odcinka, a ten skupiał się na prezentacji walki i parkouru.