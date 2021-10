Muzyka w Dying Light 2 powstała na szprychach od roweru

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Twórcy Dying Light 2: Stay Human cały czas zaskakują swoją kreatywnością. Niedawno udostępniono w sieci dodatkowy odcinek Dying 2 Know, gdzie zaprezentowano niekonwencjonalny instrument, który usłyszycie w soundtracku gry.

Jego wizerunek przewinął się podczas ostatniego pokazu, gdzie przekazano znacznie więcej informacji. Gościem bonusowego epizodu jest sam Olivier Deriviere, czyli kompozytor odpowiedzialny za OST najnowszej gry Techlandu. Rzućcie okiem na poniższe 3 minuty nagrania, aby przekonać się o niecodziennym pomyśle:

Za stworzenie tego atrakcyjnego kawałka metalu odpowiada Nicolas Bras. Do jego budowy wykorzystano dosłownie śmieci. Nie trzeba długo się na niego przyglądać, by zauważyć, że najbardziej wyróżnia się w całej konstrukcji koło rowerowe na samej górze. Użyto także sporo strun oraz metalowych prętów. Można też usłyszeć, jak kompozytor na nim gra. Powstałe dźwięki przypominają mi te charakterystyczne dla kultury azjatyckiej utwory. Ciekawe, jak będzie się to komponować z klimatem gry.

Przekonamy się o tym już 4 lutego 2022 roku. Dying Light 2 Stay Human zadebiutuje na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Bez wątpienia jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych, polskich produkcji, o czym niejeden raz daliście znać w komentarzach pod naszymi artykułami.