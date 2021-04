Techland odpowiada na pytania o Dying Light 2. Broń, pojazdy, wybory i więcej

Dying Light 2 wreszcie wychodzi z cienia i o grze wiemy coraz więcej. Techland udostępnił materiał, w którym ujawniane są odpowiedzi na wiele ciekawych pytań.

Trochę musieliśmy poczekać, zanim Techland przerwał milczenie. Twórcy nowego Dying Light powoli odkrywają kolejne karty i coraz chętniej mówią o grze.

Na kanale YouTube DL2 pojawił się filmik, w którym Tymon Smektała, Lead Designer produkcji, odpowiada na parę istotnych pytań. Deweloper podzielił się z graczami istotnymi konkretami na temat gry.

Co ciekawe, Dying Light 2 zrywa z bronią palną. Potwierdzono, że w mieście nie znajdziemy karabinów i pistoletów. Mimo to, do dyspozycji graczy oddane zostaną łuki i tym podobne, a dodatkowo będzie nam dane wytworzyć specjalną broń przypominającą swego rodzaju strzelbę.

W grze nie znajdziemy też pojazdów rodem z dodatku The Following do pierwszego DL. Jakikolwiek środek transportu inny niż nogi naszego bohatera pojawi się tylko w jednej misji. Nic straconego, bowiem Techland zajął się rozbudową systemu parkouru, który daje teraz więcej ciekawych możliwości.

Znalazło się też miejsce dla szeroko reklamowanych wyborów, które przyjdzie nam podjąć w grze. Tymon Smektała wspomina, że decyzje mają (upraszczając) trzy różne „stopnie”. Jedne podejmujemy w trakcie głównej historii i te mają największe znacznie, drugie w trakcie zadań pobocznych i głównych, a trzecie dotyczą kontroli frakcji nad poszczególnymi rejonami miasta. Samych wyborów podejmiemy naprawdę sporo.

W materiale Techlandu znajdziecie odpowiedzi na jeszcze kilka pytań. Jeśli czekacie na nowe Dying Light, zdecydowanie warto się z nim zapoznać.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.