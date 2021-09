Nowy pokaz Dying Light 2 już w przyszłym tygodniu. Będą specjalni goście!

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Techland zaprasza graczy na kolejny pokaz Dying Light 2. Jeśli chcecie zobaczyć nowe materiały z gry, nie poczekacie już zbyt długo.

Czwarty epizod show Dying 2 Know odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Transmisja na żywo wystartuje 30 wrześnie o godzinie 21:00 czasu polskiego. W jej trakcie zobaczymy świeżutkie treści przygotowane dla osób czekających na grę. Livestream odbędzie się klasycznie na kanale Twitch.tv należącym do Techlandu.

W trakcie wydarzenia pojawi się przynajmniej dwóch gości. Pierwszym będzie kompozytor Olivier Deriviere, który pracował przy takich grach jak Life is Strange, Remember Me, Obscure czy Vampyr. Teraz zajmuje się ścieżką dźwiękową do Dying Light 2.

Co więcej, pojawi się także gość specjalny. Niestety, nie wiemy jeszcze, kim będzie rzeczony osobnik. Techland póki co siedzi cicho, ale jeśli ukrywa tożsamość tajemniczego jegomościa, kto wie, może czeka nas niemałe zaskoczenie pokroju Keanu Reeves’a z pokazu CD Projektu? Nie zdziwiłbym się, choć na razie możemy sobie tylko spekulować.

Dodatkowo najpewniej zobaczymy kolejne materiały z rozgrywki. Techland powinien też podzielić się nowymi ciekawostkami ze świata gry. Przypomnijmy, że premiera DL2 została niedawno opóźniona na przyszły rok, więc gracze są wygłodniali konkretów.