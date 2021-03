Czekasz na datę premiery Dying Light 2? Możesz się mocno rozczarować

Techland szykuje nas na zastrzyk informacji o Dying Light 2, ale nie będzie wśród nich daty premiery. Pracownik firmy potwierdza kiepską wieść.

Techland niedawno potwierdził, że ma nam coś do powiedzenia na temat swojej nowej gry. Pokaz DL2 odbędzie się już za chwilkę, a tymczasem w sieci pojawiły się rozczarowujące wieści.

Dying Light 2 bez ogłoszenia premiery w tym miesiącu

Community Manager Techlandu potwierdził, że na rzeczonym pokazie nie poznamy daty premiery gry. Mamy być jednak spokojni, wrocławskie studio nie anuluje projektu ani nie uraczy nas prostymi sloganami. Na wydarzeniu mamy faktycznie zobaczyć, w jakim stanie jest produkcja. Poniżej znajdziecie słowa pracownika Techlandu.

Szczerze, aby utrzymać oczekiwania w ryzach mogę powiedzieć, że nie ujawnimy daty premiery, ale (na ogłoszeniu – przyp. red. ) powiemy coś więcej niż proste „prace trwają bezproblemowo”. To w końcu aktualizacja traktująca o rozwoju gry.

Wy, jako społeczność, lepiej zrozumiecie, co się dzieje i mam nadzieję, że to nieco ułatwi wam czekanie.

Spójrzcie na to z lepszej strony, nie potwierdzimy przy okazji opóźnienia premiery. Widziałem też, że ludzie się martwią, czy nie ujawnimy anulowania projektu. To też się nie wydarzy. – pisze Community Manager Techlandu

Źródło: Reddit

Możemy więc śmiało stwierdzić, że DL2 nie zadebiutuje w pierwszej połowie 2021 roku. Jeśli Techland na razie nie planuje dzielić się na ten moment datą premiery, to na debiut poczekamy jeszcze kilka ładnych miesięcy.

Niewykluczone jednak, że pokaz gry przyniesie istotne informacje. Jedne mogą być pozytywne, a drugie bardzo negatywne.

Czego spodziewać się po pokazie Dying Light 2?

Do sieci jakiś czas temu wyciekła edycja kolekcjonerska gry, a dodatkowo Techland zaczął powoli przerywać milczenie. Sugeruje to, że produkcja znajduje się w bardzo zaawansowanym stadium rozwoju.

Niemniej myślę, że na pokazie ujrzymy nowe materiały z rozgrywki. To bardzo prawdopodobne i dodatkowy czas oczekiwania na datę premiery zostałby wówczas nieco umilony. Dodatkowo być może dowiemy się więcej o świecie gry, fabule lub rozgrywce, a może nawet poznamy wymagania sprzętowe dla PC. Wszystko jest możliwe.

Niestety, ogłoszenia wcale nie muszą wszystkich zadowolić. Techland może przy okazji potwierdzić, że Dying Light 2 nie ukaże się na PS4 i Xbox One. Podobnie sprawa wyglądała w przypadku pierwszego DL na PS3 i Xbox 360, a ostatnie problemy z Cyberpunkiem na old-genach tylko by temu służyły.

Spekulacje o anulowaniu gry na starszych platformach pojawiają się w sieci od kilku miesięcy. To jednak tylko plotki i na ewentualne potwierdzenie musimy poczekać. Mimo wszystko, nie zdziwiłoby mnie to specjalnie, aczkolwiek chyba każdy wolałby, żeby gra ukazała się w dobrym stanie na jak największej liczbie konsol. PS4 i Xbox One wciąż są głównymi platformami dla dziesiątek milionów graczy.

Prezentacja Dying Light 2 odbędzie się 17 marca.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.