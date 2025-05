Trwają beta-testy Dune: Awakening. Jak wziąć w nich udział?

Do 12 maja bieżącego roku potrwają beta-testy nadchodzącej gry Dune: Awakening. Oferują sporo zawartości do sprawdzenia.

Przychodzimy ze świetną wiadomością dla wszystkich, którzy wyczekują premiery gry Dune: Awakening. Został jeszcze dokładnie miesiąc do debiutu produkcji studia Funcom. Zanim to jednak nastąpi, zainteresowani mają szansę wziąć udział w trwających aktualnie beta-testach. Poniżej szczegóły!

Beta-testy gry Dune: Awakening. Jak wziąć w nich udział?

Beta-testy gry potrwają do 12 maja do godziny 23:59 czasu polskiego. Jest kilka sposobów na to, aby zwiększyć swoje szanse na to, żeby wziąć w nich udział (nie wszyscy otrzymują bowiem dostęp). Najprostsza i zarazem najbardziej bezpośrednia droga prowadzi przez platformę Steam. Na oficjalnej karcie produktu znajdziemy aktualnie zielony przycisk z napisem Poproś o dostęp. W tym przypadku, jeżeli zostaniecie wybrani, otrzymacie powiadomienie na adres e-mail przypisany do Waszego konta.

Drugim sposobem jest natomiast udanie się na oficjalną stronę internetową gry, gdzie możecie wybrać zakładkę BETA SIGNUP. Musicie wówczas podać swojego maila i mieć nadzieję, że los będzie Wam sprzyjał.

Jeżeli zaś żadna metoda z powyższych nie zadziała, jest trzecia opcja. Dziś, 10 maja 2025 roku, na kanale studia Funcom na platformie streamingowej Twitch odbędzie się transmisja na żywo o godzinie 21:00 czasu polskiego, podczas której deweloperzy zamierzają rozdać ogromną ilość kodów do beta-testów.

Dune: Awakening zadebiutuje na rynku 10 czerwca 2025 roku na komputerach osobistych. Na ten moment nie znamy daty debiutu na konsolach obecnej generacji. Gracze, którzy zdecydują się na zakup edycji Deluxe lub Ultimate otrzymają możliwość wcześniejszego zagrania w grę; ta zostanie odblokowana 5 czerwca.

