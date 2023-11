Kinowy hicior niedawno był w kinach, a zaraz wlatuje na streaming. Disney+ z wielką premierą

Film w reżyserii Kennetha Branagha we wrześniu zadebiutował w kinach. Widzowie mogli wybrać się na seans adaptacji jednego z opowiadań znanej pisarki kryminałów, z detektywem Herculesem Poirotem w roli głównej. Film okazał się bardzo ciekawą wariacją gatunkową. Pierwsze skrzypce, jak zwykle, odgrywa tutaj historia kryminalna, lecz mocno podszyta klimatem grozy i niepewności.

Duchy w Wenecji poradziły sobie nieźle w kinach. Do tego zdobyły wysokie oceny. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes 75% opinii krytyków jest pozytywnych, co oznacza, że film zasłużył na odznakę „świeżości”. Z kolei fani oceniają go pozytywnie w 77% przypadków. Znaczy, że warto obejrzeć.

I niebawem będzie ku temu świetna okazja, bo na Disney+ wleci już w tym miesiącu. Wedle informacji na oficjalnej stronie streamingowego giganta, gdzie obejrzeć już można zwiastun i planszę z filmem, Duchy w Wenecji zadebiutują już 22 listopada 2023 roku. Już teraz można go dodawać do listy „do obejrzenia”.

„Akcja filmu rozgrywa się tuż po zakończeniu II wojny światowej w Wenecji w wigilię Wszystkich Świętych. Herkules Poirot, spędzający dobrowolnie emeryturę w najwspanialszym mieście świata, bierze udział w seansie spirytystycznym odbywającym się w popadającym w ruinę pałacu. Kiedy jeden z uczestników spotkania zostaje zamordowany, detektyw będzie zmuszony rozwiązać zagadkę jego śmierci, zagłębiając się w świat cieni i tajemnic nawiedzonej posiadłości” – czytamy w opisie.