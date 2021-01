DualSense zainspirował Microsoft. Kontroler Xbox otrzyma specjalne funkcje

Wygląda na to, że kontroler DualSense bardzo spodobał się Microsoftowi. Firma pytała graczy o pada Sony, a teraz zgłosiła interesujący patent.

Dłuższy czas temu pisaliśmy o nietypowej pochwale Phila Spencera. Szef marki Xbox docenił pada do PS5 i delikatnie zasugerował, że Microsoft jest zainteresowany podobnym rozwiązaniem.

Niedawno poszczególni posiadacze Xbox Series otrzymali na swoje skrzynki mailowe ankiety odnośnie kontrolerów DualSense. Microsoft bezpośrednio zapytał swoich fanów czy byliby zainteresowani podobną technologią.

Jakby tego było mało, po sieci krąży domniemany patent złożony przez Microsoft. Sugeruje on, że firma już rozpoczęła prace nad nowym kontrolerem, który wykorzysta część rozwiązań pada od PS5.

Adaptacyjne triggery zostaną przemianowane, choć zasada ich działania będzie bardzo, ale to bardzo podobna. Zapewne gigant z Redmond zainwestuje też w bardziej zaawansowane użycie funkcji haptycznych.

US Patent: Dec 1 2020, Xbox Copying PS5 DualSense's Adaptive Triggers, Re-Naming / Re-Phrasing Theirs as "Clutched Force-Feedback Trigger". pic.twitter.com/qPz49JazpK — PS5 Only (@PS5only) December 28, 2020

Z jednej strony można twierdzić, że to kopiowanie rozwiązań konkurencji, jednak to naturalne następstwo wprowadzenia ciekawej technologii na rynek. Historia gamingu i elektroniki zna podobne przypadki i nie ma w tym nic złego.

Jeśli Microsoft wyprodukuje kontrolery z nowymi funkcjami, to zwiększy to szansę na wykorzystywanie ich przez więcej studiów tworzących gry. Funkcje haptyczne i adaptacyjne triggery to bardzo przyjemne nowości i jeśli będą szerzej stosowane, to wszyscy na tym skorzystają.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.