Takiego DualSense jeszcze nie było. Rarytas dla fanów grania i McDonald’s

Powstała limitowana edycja kontrolera DualSense w wariancie stylizowanym na markę McDonald’s. Ten nietypowy pomysł powstał w związku z 50-tymi urodzinami marki w Australii.

Jak informuje Press-Start, we wspomnianym kraju odbywa się nietypowa kolaboracja PlayStation i sieci fast foodów kojarzonej z Ronaldem McDonaldem. Ten w mojej opinii przepiękny gamepad można otrzymać w ramach oglądania określonych transmisji live na platformach Twitch i Facebook. Powstało jedynie 50 sztuk, więc śmiało można nazwać ten produkt rarytasem. Poniżej możecie zobaczyć listę streamerów, którzy biorą udział w tym wydarzeniu:

Muselk w niedzielę (1 sierpnia) o 13:00 grając w Overwatch

Jacko G w poniedziałek (2 sierpnia) o 18:00 grając w Overwatch

X2Twins we wtorek (3 sierpnia) o 22:00 grając w Minecraft

Cripsy w środę (4 sierpnia) o 13:00 grając w FIFA21

Kiki w czwartek (5 sierpnia) o 20:00 grając w Night in the Woods

Crayator w piątek (6 sierpnia) o 16:00 grając w Mario Kart

Aiden AK w sobotę (7 sierpnia) o 16:00 grając w World of Warcraft

Nie wiem jak Wy, ale osobiście nie pogardziłbym tym DualSense w mojej kolekcji kontrolerów. Jeżeli chcecie zobaczyć inne, nietypowe pady do gier, być może zainteresuje Was jeszcze inna „limitka”, o której mogliście ostatnio na Planecie Gracza przeczytać. Ta, o której teraz piszę, nawiązuje swoim designem do jednego z ostatnich dodatków do TES: Online. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.