Chcieliście nowej gry Driver? Dostaniecie serial

Ubisoft potwierdziło, że marka Driver pojawi się na naszych ekranach w formie serialu. Niestety, nie znamy żadnych ciekawszych konkretów na temat widowiska. Jedyną informacją podaną przez Ubi jest to, gdzie obejrzymy Drivera.

Serial ma zadebiutować na platformie Binge, której premiera zaplanowana jest na 2022 rok. Sam serial również ma ukazać się w przyszłym roku, ale nie znamy jeszcze konkretnej daty premiery. Poznamy ją w nadchodzącym czasie, ale na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie.

Naszą misją w firmie Ubisoft jest ożywianie naszych gier w nowy i ekscytujący sposób oraz tworzenie treści osadzonych w świecie, kulturze i społeczności gier. Współpraca z firmą Binge pozwoli nam na dostarczenie serii Driver bezpośrednio do odbiorców, którzy z największą pasją oczekują wcielenia tej serii w życie. – powiedziała Danielle Kreinik z Ubisoftu



Choć serial na podstawie tej marki z pewnością znajdzie wielu przeciwników, zwróćmy uwagę na platformę Binge. Ma to być kolejny streaming, lecz tym razem skupi się on na gamingu. Co więcej, wygląda na to, że Binge będzie w pełni darmowe. Jeśli zechcecie obejrzeć Drivera, wiele wskazuje na to, że zrobicie to bez płacenia. Szkoda, że na nową grę z serii czekamy dłużej niż na serial.