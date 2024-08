Dragon Age: The Veilguard na konsolach będzie olśniewać grafiką. Ray tracing na pokładzie

Chociaż Dragon Age: The Veilguard ma posiadać bardzo dobrą optymalizację, to gra nadal może dostarczyć wspaniałych wrażeń graficznych. To między innymi zasługa technologii NVIDIA, które będą wdrożone do gry. Jak poinformowano na targach GamesCom 2024, RPG od BioWare będzie obsługiwać zarówno DLSS 3, jak i śledzenie promieni. Co ważne, takie wodotryski będą dostępne również na konsolach. Szykuje się wizualny spektakl na potężnych telewizorach.